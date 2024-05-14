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Специалист Сырцов отметил спрос на бюджетные новостройки в ЦАО Москвы

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Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал, что количество квартир и апартаментов стоимостью до 15 млн рублей, выставленных на продажу в новостройках Центрального административного округа Москвы, за год сократилось в 2,5 раза — с 230 объектов в апреле 2023 года до 96 в апреле 2024-го.
Специалист Сырцов отметил спрос на бюджетные новостройки в ЦАО Москвы
  • Gettyimages.ru

«Это говорит о высокой ликвидности и востребованности бюджетного жилья в историческом центре», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, минимальная средняя цена одного квадратного метра в ЦАО составляет 275,8 тыс. рублей, что в пять раз меньше средней цены в Центральном административном округе Москвы.

Такие объекты площадью от 14,3 до 48,6 кв. м имеются в Таганском, Басманном, Пресненском и Красносельском районах, добавил Сырцов.

Ранее директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков рассказал, что активность покупателей на первичном рынке в Москве в I квартале 2024 года была на 38% выше, чем в аналогичный период 2023-го.

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