В Калининграде рассказали об итогах голосования по проекту «Жильё и городская среда»
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как отметили в областном кабмине, работы проведут в региональной столице, Балтийске, Черняховске, Краснознаменском округе, Правдинске и в Янтарном городском округе.
Выбранные территории благоустроят в первоочередном порядке в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Ранее в Санкт-Петербурге анонсировали благоустройство в сквере имени учёного Юрия Кнорозова в Красногвардейском районе.