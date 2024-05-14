В Калининграде рассказали об итогах голосования по проекту «Жильё и городская среда»

В Калининградской области подвели итоги голосования по отбору территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметили в областном кабмине, работы проведут в региональной столице, Балтийске, Черняховске, Краснознаменском округе, Правдинске и в Янтарном городском округе.

Выбранные территории благоустроят в первоочередном порядке в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее в Санкт-Петербурге анонсировали благоустройство в сквере имени учёного Юрия Кнорозова в Красногвардейском районе.