Путин призвал уделить больше внимания отношениям со странами СНГ

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что в новом политическом цикле России надо уделить больше внимания отношениям со странами СНГ.

«Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому ещё больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационные», — сказал Путин.

Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные производители представили свои разработки в рамках сотрудничества с дистрибьюторами в странах СНГ.