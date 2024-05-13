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Путин призвал уделить больше внимания отношениям со странами СНГ

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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза заявил, что в новом политическом цикле России надо уделить больше внимания отношениям со странами СНГ.
Путин призвал уделить больше внимания отношениям со странами СНГ
  • РИА Новости

«Мы с министром финансов говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому ещё больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационные», — сказал Путин.

Ранее глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные производители представили свои разработки в рамках сотрудничества с дистрибьюторами в странах СНГ.

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