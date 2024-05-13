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Сотрудников челябинского горнолыжного курорта наградили за спасение ребёнка

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В Челябинской области наградили спасателей и медиков горнолыжного курорта «Солнечная долина» за спасение ребёнка.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на замминистра общественной безопасности региона Валерия Устинова.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 12 января 2024 года на детском подъёмнике.

Шарф шестилетнего мальчика зажевало движущимся механизмом после того, как ребёнок оступился.

Мальчику оперативно провели искусственную вентиляцию лёгких и непрямой массаж сердца.

После в сопровождении медиков и спасателей ребёнка доставили в больницу.

«Слова благодарности, конечно, нашим медикам и спасателям. Они профессионально, спокойно выполняют свою задачу. Благодаря вашим действиям вы вернули мальчика к жизни» — заявил Устинов.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что поручил представить к госнаградам троих дагестанцев, которые спасли пассажиров утонувшего в реке в Петербурге автобуса.

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