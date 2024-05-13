Володин: Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров в новом составе правительства России, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Уважаемые коллеги, мы завершили с вами обсуждение кандидатур, внесённых председателем правительства для утверждения в должности первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя правительства», — сказал Володин на заседании, его слова приводит РИА Новости.

13 мая Госдума впервые за всю историю современной России принимает участие в формировании состава правительства, депутаты будут утверждать как председателя правительства, так и его его заместителей и федеральных министров.