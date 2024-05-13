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Володин: Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров

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Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров в новом составе правительства России, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин: Госдума завершила обсуждение кандидатур вице-премьеров
  • РИА Новости

«Уважаемые коллеги, мы завершили с вами обсуждение кандидатур, внесённых председателем правительства для утверждения в должности первого заместителя председателя правительства, заместителей председателя правительства», — сказал Володин на заседании, его слова приводит РИА Новости.

13 мая Госдума впервые за всю историю современной России принимает участие в формировании состава правительства, депутаты будут утверждать как председателя правительства, так и его его заместителей и федеральных министров.

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