Пострадавшего 12 мая в Белгороде двухмесячного ребёнка перевезут в Москву
Он уточнил, что младенец получил тяжёлые травмы.
Второй пострадавший ребёнок — 16-летний подросток — находится в состоянии средней тяжести в местной больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после того, как ВСУ нанесли удар по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом, это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда.
Поисково-спасательные работы и разбор завалов завершены. В результате частичного обрушения погибли 15 человек. Ещё три человека погибли в результате обстрела города.
13 мая в больнице скончалась женщина, пострадавшая 11 мая в результате обстрела.