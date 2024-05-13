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Московские предприятия нарастили производство стройматериалов из металла

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Предприятия Москвы в I квартале 2024 года на 71,9% увеличили объёмы производства строительных металлических конструкций, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Московские предприятия нарастили производство стройматериалов из металла
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«В I квартале только производство строительных металлических конструкций выросло более чем в 1,7 раза», — добавил он.

В настоящее время в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных компаний.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина для промышленников действует множество мер поддержки.

Ранее сообщалось, что «Московская техническая школа» и Финансовый университет запустили пять новых курсов по производству и эксплуатации беспилотников.

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