Московские предприятия нарастили производство стройматериалов из металла
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«В I квартале только производство строительных металлических конструкций выросло более чем в 1,7 раза», — добавил он.
В настоящее время в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных компаний.
По поручению мэра столицы Сергея Собянина для промышленников действует множество мер поддержки.
Ранее сообщалось, что «Московская техническая школа» и Финансовый университет запустили пять новых курсов по производству и эксплуатации беспилотников.