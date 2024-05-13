Врач Романенко: влияние магнитных бурь на здоровье преувеличено
- Gettyimages.ru
«Когда мы делаем магнитно-резонансную томографию, то там изменения магнитного поля в 100 раз больше, чем те изменения, которые наблюдаются при магнитных бурях и вспышках на Солнце. После МРТ ни один пациент не жалуется на то, что он хуже себя чувствует», — отметила врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, в первую очередь на сообщения о колебаниях магнитного фона реагируют люди с неустойчивой психикой. Они могут связывать свои недомогания с такими вспышками или чувствовать ухудшение своего состояния после того, как узнают о магнитных бурях.
Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.