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Врач Романенко: влияние магнитных бурь на здоровье преувеличено

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Врач Татьяна Романенко выразила мнение, что влияние изменения магнитного поля земли на человека в период вспышек на Солнце преувеличено.
Врач Романенко: влияние магнитных бурь на здоровье преувеличено
  • Gettyimages.ru

«Когда мы делаем магнитно-резонансную томографию, то там изменения магнитного поля в 100 раз больше, чем те изменения, которые наблюдаются при магнитных бурях и вспышках на Солнце. После МРТ ни один пациент не жалуется на то, что он хуже себя чувствует», — отметила врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в первую очередь на сообщения о колебаниях магнитного фона реагируют люди с неустойчивой психикой. Они могут связывать свои недомогания с такими вспышками или чувствовать ухудшение своего состояния после того, как узнают о магнитных бурях.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.

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