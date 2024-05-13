Хирург Бокерия: диагностика пороков сердца у детей налажена на высоком уровне

Главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава, президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия рассказал, что беременная женщина при выявлении у плода врождённого порока сердца должна получить соответствующее медицинское сопровождение.

Диагноз ставится с помощью эхокардиографии, и после рождения такого младенца направляют на операцию, сообщил он в беседе с газетой «Известия».

Бокерия заявил, что диагностика врождённых пороков сердца налажена на высоком уровне по всей стране.

Кардиохирург отметил, что специалисты в регионах могут направлять таких пациентов в федеральные центры, например в Центр имени А.Н. Бакулева, где есть специальное отделение для новорождённых и грудных детей с врождёнными пороками сердца.

Ранее портал 360.ru сообщал, что в Московской области открыли сеть реабилитационных центров для детей с аутизмом.