Хирург Бокерия: диагностика пороков сердца у детей налажена на высоком уровне
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Диагноз ставится с помощью эхокардиографии, и после рождения такого младенца направляют на операцию, сообщил он в беседе с газетой «Известия».
Бокерия заявил, что диагностика врождённых пороков сердца налажена на высоком уровне по всей стране.
Кардиохирург отметил, что специалисты в регионах могут направлять таких пациентов в федеральные центры, например в Центр имени А.Н. Бакулева, где есть специальное отделение для новорождённых и грудных детей с врождёнными пороками сердца.
Ранее портал 360.ru сообщал, что в Московской области открыли сеть реабилитационных центров для детей с аутизмом.