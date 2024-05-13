Воробьёв рассказал о мерах по модернизации подмосковной автобусной сети
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru.
Помимо этого, дополнительно приобретаются новые транспортные средства, в том числе и по государственной программе лизинга, отметил Воробьёв.
Кроме того, модернизируют и подмосковные маршруты — межрегиональные, межтерриториальные и локальные.
«Оптимизация не значит сокращение. Оптимизация — наладка маршрутов в каждом муниципалитете», — уточнил губернатор.
Ранее НСН сообщала, что на выезде с Южной рокады на МСД построят четыре новых путепровода.