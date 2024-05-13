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Врач Бородина перечислила причины развития меланомы у детей

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Врач-дерматовенеролог Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Мария Бородина рассказала, что примерно 1% всех меланом приходится на категорию пациентов в возрасте до 20 лет.

У детей младшего возраста это онкологическое кожное заболевание диагностируется ещё реже, поделилась она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, факторы, влияющие на развитие меланомы у взрослых и детей могут быть не только наследственными. Это также факторы окружающей среды: чрезмерное воздействие солнечного излучения, солнечные ожоги, посещение солярия.

«Есть специальные критерии для оценки невусов, по которым можно заподозрить меланому: к ним относится асимметрия, неровность границ, неоднородность цвета, большой диаметр, появление кровоточивости и прочих изменений», — добавила Бородина.

По её словам, диагноз ставит врач-дерматолог, который и назначает лечение.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.

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