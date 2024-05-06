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В Челябинской области выделят средства на борьбу с кибермошенничеством

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о выделении из регионального бюджета средств на дополнительные мероприятия по борьбе с кибермошенничеством.
В Челябинской области выделят средства на борьбу с кибермошенничеством
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

«Нужно создать культуру противодействия мошенникам. От всех профильных исполнительных органов и муниципалитетов требую активной позиции», — сказал Текслер на координационном совете по обеспечению правопорядка.

Правоохранительные органы разработают дополнительные меры по борьбе с пресечением и раскрытием данных преступлений, добавили в региональном правительстве.

Ранее сообщалось, что полиция Пермского края предупредила жителей об активизации мошенников, которые рассылают фишинговые электронные письма о «горячих акциях» от имени крупных российских продавцов бытовой техники.

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