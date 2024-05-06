Специалист Конев рассказал о вредных рекомендациях по финграмотности

Никита Конев, финансовый эксперт, основатель fintech-платформы Earnie, перечислил вредные рекомендации по финансовой грамотности.

«Первый такой совет — тратьте много, и вам вернётся ещё больше. Такие убеждения приводят к тому, что человек начинает жить не по средствам и не может понять, почему у него не получается откладывать деньги», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, следование приметам может давать положительный психологический настрой, но не стоит рассчитывать на получение реального эффекта от этого.

Как отметил Конев, важно избегать проектов, предлагающих быстрый заработок.

«Оптимально сюда относятся финансовые пирамиды, скамы, подозрительные инвестиционные платформы, сомнительные стартапы. На самом деле важно понимать, что реальная доходность по вкладам не может сильно превышать проценты банковских депозитов», — пояснил он.

Ещё одним плохим советом эксперт назвал рекомендацию инвестировать, даже если человек в этом не разбирается.

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