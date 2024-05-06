Урок «Разговоры о важном» посвятили Дню Победы

Урок «Разговоры о важном» в понедельник, 6 мая, посвятили Дню Победы, а также 80-летию со дня освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Почётным гостем занятия стала ветеран, участница обороны Севастополя Александра Портная.

«Важно помнить о событиях Великой Отечественной войны, чтобы беречь мир», — сказала она.

Также участники урока пришли к выводу, что важно помнить о том, какой ценой далась победа, и быть готовыми защищать Родину для её мирного процветания.

Ранее 360.ru сообщал, что в Московской области подготовили к 9 Мая все объекты памяти Великой Отечественной войны.