Выставка «Русский стиль: сталь» откроется 9 мая на стенде ДНР форума «Россия»
- АГН «Москва»
Об этом сообщает Life.ru.
«Мужество. Героизм. Товарищество. Эти слова казались нам до последнего времени чем-то из нашего великого исторического прошлого. Но времена меняются, а наш народ остаётся всё тем же: отважным, героическим, стойким», — отмечается в анонсе.
Среди участников — деятели искусства, от студентов художественных учебных заведений до академиков и лауреатов премий.
Ранее в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.