Выставка «Русский стиль: сталь» откроется 9 мая на стенде ДНР форума «Россия»

Выставка «Русский стиль: сталь» начнёт работу 9 мая на стенде ДНР международного форума «Россия» в Москве. Экспонатами станут плиты от армейских бронежилетов, украшенные художниками.

Об этом сообщает Life.ru.

«Мужество. Героизм. Товарищество. Эти слова казались нам до последнего времени чем-то из нашего великого исторического прошлого. Но времена меняются, а наш народ остаётся всё тем же: отважным, героическим, стойким», — отмечается в анонсе.

Среди участников — деятели искусства, от студентов художественных учебных заведений до академиков и лауреатов премий.

Ранее в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.