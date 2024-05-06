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Выставка «Русский стиль: сталь» откроется 9 мая на стенде ДНР форума «Россия»

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Выставка «Русский стиль: сталь» начнёт работу 9 мая на стенде ДНР международного форума «Россия» в Москве. Экспонатами станут плиты от армейских бронежилетов, украшенные художниками.
Выставка «Русский стиль: сталь» откроется 9 мая на стенде ДНР форума «Россия»
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает Life.ru.

«Мужество. Героизм. Товарищество. Эти слова казались нам до последнего времени чем-то из нашего великого исторического прошлого. Но времена меняются, а наш народ остаётся всё тем же: отважным, героическим, стойким», — отмечается в анонсе.

Среди участников — деятели искусства, от студентов художественных учебных заведений до академиков и лауреатов премий.

Ранее в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.

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