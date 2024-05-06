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Пассажиров самолёта Nordwind Airlines доставят в Оренбург резервным бортом

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Пассажиров самолёта Nordwind Airlines, вернувшегося в аэропорт вылета в Москве, доставят в Оренбург резервным бортом.
Пассажиров самолёта Nordwind Airlines доставят в Оренбург резервным бортом
  • РИА Новости

«6 мая после вылета рейса N4 77 Москва (Шереметьево) — Оренбург экипажем было принято решение о возврате ВС в аэропорт Шереметьево по причине подозрения на техническую неисправность. На борту находились 160 пассажиров и семеро членов экипажа», — рассказали RT в пресс-службе Nordwind Airlines.

Отмечается, что авиакомпания планирует перевозку пассажиров на резервном воздушном судне. Вылет назначен на 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт, летевший из Москвы в Оренбург, подал сигнал тревоги.

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