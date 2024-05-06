RT в Telegram
Подпишись

Более 200 инноваций внедрили в столице благодаря сервису «Городские запросы»

Короткая ссылка
Более 200 инноваций внедрили в столице благодаря сервису «Городские запросы», который появился на онлайн-платформе «Карта инновационных решений» в 2021 году.
Более 200 инноваций внедрили в столице благодаря сервису «Городские запросы»
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Сервис «Городские запросы» Агентства инноваций Москвы позволяет любой технологической компании предложить свои решения в соответствии с конкретными потребностями Москвы на инновации. Отклик на городской запрос — это перспектива для малого и среднего бизнеса начать взаимодействие с крупным городским заказчиком. За три с половиной года работы проекта столичные власти внедрили 214 инноваций», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

С начала этого года на сервисе появилась 21 новая заявка от города на поиск технологических решений и инноваций. Запросы поступили от пяти ведомств: Департамента строительства, Департамента образования и науки, Департамента культурного наследия, Департамента предпринимательства и инновационного развития и Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании инноваций в работе столичных реставраторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить