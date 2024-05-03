Капитальный ремонт 170 жилых домов проведут в ЮЗАО

В ЮЗАО будет проведён капитальный ремонт 170 жилых домов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы.

Будут отремонтированы фасады, кровельное покрытие, балконы и цоколи, а также восстановлены декоративные элементы, украшающие здания.

Капитальный ремонт пройдёт в самом высоком здании в округе — 17-этажном доме, который расположен в Гагаринском районе, в самом длинном доме в округе, состоящем из 22 подъездов, он находится в Обручевском районе. А также отреставрируют самый старый жилой дом округа, построенный в 1950 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма.

Ранее заявили, что в Москве в текущем году восстановят более 60 фасадов зданий в неоклассическом стиле в рамках масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов.