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Жители России рассказали, сколько приложений у них установлено на телефоне

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Россияне рассказали, сколько и каких приложений на телефоне у них установлено.
Жители России рассказали, сколько приложений у них установлено на телефоне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование, которое провёл аналитический центр НАФИ совместно с компанией «Ингосстрах».

Больше всего используют приложения из сферы развлечений: 88% пользуются мобильными приложениями и интернет-сервисами для игр, просмотра видео, фильмов, сериалов, прослушивания подкастов или музыки, приложениями для шопинга пользуются 86%, 84% используют цифровые сервисы для взаимоотношения с банками, а для взаимодействия с государственными органами — 83%.

Чуть меньше используют приложения в целях общения или работы — 76 и 72% соответственно, для доставки еды — 59%.

Ранее сообщили, что лимит бесплатных переводов самому себе через СБП вырос в 300 раз.

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