Жители России рассказали о причинах отгулов на работе
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Большинство опрошенных россиян (35%) чаще всего берут отгул с работы для присмотра за детьми, 34% — чтобы пойти к врачу, 29% — из-за плохого самочувствия, а каждый четвёртый (24%) посещает МФЦ, банк или другие государственные организации.
Каждый десятый берёт отгул из-за хорошей погоды, чтобы погулять или съездить на природу. При этом 27% опрошенных никогда не брали отгул.
Ранее аналитики выяснили, что треть россиян часто решают рабочие вопросы на отдыхе.