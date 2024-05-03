Жители России рассказали о причинах отгулов на работе

Россияне рассказали, из-за чего чаще всего берут отгулы на работе.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Большинство опрошенных россиян (35%) чаще всего берут отгул с работы для присмотра за детьми, 34% — чтобы пойти к врачу, 29% — из-за плохого самочувствия, а каждый четвёртый (24%) посещает МФЦ, банк или другие государственные организации.

Каждый десятый берёт отгул из-за хорошей погоды, чтобы погулять или съездить на природу. При этом 27% опрошенных никогда не брали отгул.

Ранее аналитики выяснили, что треть россиян часто решают рабочие вопросы на отдыхе.