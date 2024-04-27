RT в Telegram
Подпишись

Большинство российских туристов отправятся на отдых внутри страны в июне

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, в апреле доля бронирований перелётов на июнь выросла на 54% по отношению к марту. Большинство туристов (70%) отправятся отдыхать в города России.
Большинство российских туристов отправятся на отдых внутри страны в июне
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Авиасейлс».

Что касается внутренних направлений, то на Сочи приходится 20% от всех бронирований в июне. В Санкт-Петербург отправятся 10% всех путешественников, а на Калининград пришлось 8% бронирований.

В список направлений также вошли Москва, Махачкала и Минеральные Воды.

Зарубежные направления составили 30% бронирований в июне. Лидируют Ереван, Баку, Анталья, Стамбул и Минск.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Общественной Службой Новостей назвал популярные направления на майские праздники. По его словам, лидирует Краснодарский край.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить