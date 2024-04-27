В Перми вынесли приговор обвиняемым в обмане более 300 человек

В Перми вынесли приговор участникам банды лжегазовиков, жертвами которых стали более 300 человек.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

«Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении восьмерых жителей региона. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве.

Обвиняемые занимались преступной деятельностью на территории всей области в 2018—2019 годах. Их жертвами становились в основном пенсионеры.

Злоумышленники проводили поквартирные обходы и представлялись сотрудниками газовой службы, предлагали установить новое оборудование по цене, которая значительно превышала рыночную.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.