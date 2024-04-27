В Перми вынесли приговор обвиняемым в обмане более 300 человек
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
«Дзержинский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении восьмерых жителей региона. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Виновным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до трёх лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявили в ведомстве.
Обвиняемые занимались преступной деятельностью на территории всей области в 2018—2019 годах. Их жертвами становились в основном пенсионеры.
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