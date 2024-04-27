Церемония открытия «Российской школьной весны» пройдёт 28 апреля в Ставрополе

Церемония открытия «Российской школьной весны» состоится 28 апреля в Ставрополе. В фестивале примут участие более 1,2 тыс. человек.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство.

Фестиваль организован при поддержке губернатора Владимира Владимирова и правительства Ставрополья, «Движения Первых», Российского союза молодёжи и Северо-Кавказского федерального университета.

Как заявил Владимиров, это самый масштабный творческий фестиваль непрофессионального ученического творчества в стране.

На церемонии открытия выступит детский хор, а также вокальные и хореографические коллективы.

«Завершит торжественное открытие фестиваля специальный гость — звезда российской эстрады Миа Бойко», — отмечается в сообщении.

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