Церемония открытия «Российской школьной весны» пройдёт 28 апреля в Ставрополе
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство.
Фестиваль организован при поддержке губернатора Владимира Владимирова и правительства Ставрополья, «Движения Первых», Российского союза молодёжи и Северо-Кавказского федерального университета.
Как заявил Владимиров, это самый масштабный творческий фестиваль непрофессионального ученического творчества в стране.
На церемонии открытия выступит детский хор, а также вокальные и хореографические коллективы.
«Завершит торжественное открытие фестиваля специальный гость — звезда российской эстрады Миа Бойко», — отмечается в сообщении.
Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина рассказала, как помочь детям развить критическое мышление.