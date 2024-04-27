RT в Telegram
Подпишись

Церемония открытия «Российской школьной весны» пройдёт 28 апреля в Ставрополе

Короткая ссылка
Церемония открытия «Российской школьной весны» состоится 28 апреля в Ставрополе. В фестивале примут участие более 1,2 тыс. человек.
Церемония открытия «Российской школьной весны» пройдёт 28 апреля в Ставрополе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на региональное правительство.

Фестиваль организован при поддержке губернатора Владимира Владимирова и правительства Ставрополья, «Движения Первых», Российского союза молодёжи и Северо-Кавказского федерального университета.

Как заявил Владимиров, это самый масштабный творческий фестиваль непрофессионального ученического творчества в стране.

На церемонии открытия выступит детский хор, а также вокальные и хореографические коллективы.

«Завершит торжественное открытие фестиваля специальный гость — звезда российской эстрады Миа Бойко», — отмечается в сообщении.

Ранее старший методист онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина рассказала, как помочь детям развить критическое мышление.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить