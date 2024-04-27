Число членов профсоюзов в Петербурге и Ленобласти достигло 500 тысяч
- РИА Новости
«То есть у нас очень крупная организация, которая объединяет многих работников и студентов. Профсоюзы в первую очередь защищают права работников. Это складывается из двух функций: правозащитная работа, то есть защита трудовых прав, и защита охраны труда», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».
Как отметил Кузнецов, в том числе речь идёт о вопросах, связанных со средствами индивидуальной защиты, а также о создании безопасных условий работы.
Ранее карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева рассказала о роли женщин на рынке труда.