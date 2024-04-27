Число членов профсоюзов в Петербурге и Ленобласти достигло 500 тысяч

Главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Георгий Кузнецов заявил, что в организации состоит около полумиллиона человек.

«То есть у нас очень крупная организация, которая объединяет многих работников и студентов. Профсоюзы в первую очередь защищают права работников. Это складывается из двух функций: правозащитная работа, то есть защита трудовых прав, и защита охраны труда», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

Как отметил Кузнецов, в том числе речь идёт о вопросах, связанных со средствами индивидуальной защиты, а также о создании безопасных условий работы.

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