Кремль: Путин 26 апреля выступит на Совете законодателей

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 апреля, выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.

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© Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Завтра выступит», — приводит его слова ТАСС. Ранее стало известно, что закрытая встреча Путина с бизнесом продлилась более двух часов, она уже завершилась.