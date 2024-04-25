Кремль: Путин 26 апреля выступит на Совете законодателей
Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 апреля, выступит на Совете законодателей в Санкт-Петербурге.
- globallookpress.com
- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Завтра выступит», — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что закрытая встреча Путина с бизнесом продлилась более двух часов, она уже завершилась.
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