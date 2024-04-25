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Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приёма на госслужбу

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Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приёма на госслужбу.
Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приёма на госслужбу
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

«Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае всё зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю», — сказал президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее Путин заявил, что правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины.

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