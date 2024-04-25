Путин пообещал обсудить возможность пересмотра правил приёма на госслужбу

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приёма на госслужбу.

«Это ведомственные правила, связанные с кадровой политикой, в данном случае всё зависит от конкретных ситуаций. Но я обязательно этот вопрос подниму для обсуждения с коллегами, я вам обещаю», — сказал президент на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее Путин заявил, что правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины.