Чибис посетил съезд РСПП и сообщил, что чувствует себя гораздо лучше
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший покушение, приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он сообщил, что после уже чувствует себя гораздо лучше.
Его слова приводит РИА Новости.
Помощница губернатора ранее рассказала, что Андрей Чибис будет встречаться с жителями региона даже после нападения на него в Апатитах 4 апреля.
12 апреля Чибиса выписали из больницы.
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