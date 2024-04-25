Чибис посетил съезд РСПП и сообщил, что чувствует себя гораздо лучше

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший покушение, приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он сообщил, что после уже чувствует себя гораздо лучше.

Его слова приводит РИА Новости. Помощница губернатора ранее рассказала, что Андрей Чибис будет встречаться с жителями региона даже после нападения на него в Апатитах 4 апреля. 12 апреля Чибиса выписали из больницы.