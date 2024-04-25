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Чибис посетил съезд РСПП и сообщил, что чувствует себя гораздо лучше

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, переживший покушение, приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он сообщил, что после уже чувствует себя гораздо лучше.

Его слова приводит РИА Новости.

Помощница губернатора ранее рассказала, что Андрей Чибис будет встречаться с жителями региона даже после нападения на него в Апатитах 4 апреля.

12 апреля Чибиса выписали из больницы.

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