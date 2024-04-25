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Юрист Петникова: с 1 мая ужесточат правила торговли молочной продукцией

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Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петникова рассказала, что с 1 мая 2024 года крупные торговые сети в России начнут блокировать продажу просроченной молочной продукции. Новые правила ввели в целях защиты прав потребителей.
Юрист Петникова: с 1 мая ужесточат правила торговли молочной продукцией
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket

Таким образом, появится возможность защитить покупателя от приобретения просроченной молочной продукции, уточнила она в разговоре с Life.ru.

Система «Честный знак» при сканировании товара на кассе будет показывать, не нарушен ли срок годности и нет ли запрета на его продажу госорганами.

«Некоторые торговые сети в рамках эксперимента уже установили эту систему. В результате удалось снизить продажу просрочки более чем в 30 раз», — отметила Петникова.

По её словам, с 1 мая проверка молочной продукции станет обязательной во всех крупных торговых сетях, а с осени, как планируется, такой режим начнёт действовать и в точках розничной торговли.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля изменились правила продажи табачной продукции.

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