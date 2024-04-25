Юрист Петникова: с 1 мая ужесточат правила торговли молочной продукцией
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Таким образом, появится возможность защитить покупателя от приобретения просроченной молочной продукции, уточнила она в разговоре с Life.ru.
Система «Честный знак» при сканировании товара на кассе будет показывать, не нарушен ли срок годности и нет ли запрета на его продажу госорганами.
«Некоторые торговые сети в рамках эксперимента уже установили эту систему. В результате удалось снизить продажу просрочки более чем в 30 раз», — отметила Петникова.
По её словам, с 1 мая проверка молочной продукции станет обязательной во всех крупных торговых сетях, а с осени, как планируется, такой режим начнёт действовать и в точках розничной торговли.
Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля изменились правила продажи табачной продукции.