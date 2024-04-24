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Жителей ХМАО пригласили на Всероссийский субботник 27 апреля

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Заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Азат Ислаев пригласил жителей региона на Всероссийский субботник, который состоится 27 апреля.
Жителей ХМАО пригласили на Всероссийский субботник 27 апреля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Стройкомплекса Югры.

«Мероприятие охватит всю страну. Сделаем наши города и сёла чище! В нашем округе 105 муниципальных образований, субботник должен пройти в каждом. Не оставайтесь в стороне — примите участие в благоустройстве своего поселения и помогите сделать его чистым и комфортным», — сказал Ислаев.

Ранее сообщалось, что в Москве промоют более 500 тысяч элементов освещения в апреле.

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