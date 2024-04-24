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Сопредседатель штаба «Бессмертного полка» Цунаева рассказала о форматах акции

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Сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева рассказала о форматах акции.
Сопредседатель штаба «Бессмертного полка» Цунаева рассказала о форматах акции
  • РИА Новости

«Во-первых, это будут форматы, которые уже завоевали определённую популярность, но немного модернизированные. Это, например, размещение портретов родственников — участников войны и тружеников тыла на транспорте, причём не только на наземном, но и на прогулочных катерах», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, также предприятиям предлагается размещать портреты известных людей и родственников сотрудников.

«Кроме того, была региональная инициатива проведения воздушного «Бессмертного полка». В этом году хотим расширить этот формат. Рассылаем предложение размещать на фюзеляжах самолётов портреты участников войны в аэроклубы, во все места, где будут полёты», — сообщила Цунаева.

Как отметила сопредседатель штаба, предлагается продолжить традицию с публикацией портретов на одежде.

«И конечно, предлагаем продолжить историю с рассказами об историях родственников-фронтовиков в соцсетях, которую мы развивали во время пандемии коронавируса», — добавила она.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертный полк» в России в 2024 году пройдёт в онлайн-формате.

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