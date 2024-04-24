Специалист Халилов призвал соблюдать меры безопасности во время поездки на шашлыки
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«Техника безопасности должна стать приоритетом номер один. Если люди хотят поджарить шашлычки, отдохнуть на природе, им нужно быть осторожными, бдительными и внимательными. Для безопасного разведения костра нужно учитывать растительность, которая находится в той местности, где вы хотите это сделать», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
По его словам, лучше отправиться на специальные площадки для организации пикника, где уже есть и мангалы, и гриль.
«Но если вы всё-таки решили ехать на дикую природу, то с собой обязательно надо взять лопату, чтобы снять верхний слой дёрна и обложить им ваше костровище. Это убережёт от распространения огня в разные стороны», — сказал эксперт.
Он также рекомендовал держать рядом с костром пятилитровую бутылку с водой.
«Следующий момент: надо очень осторожно использовать средства для розжига, которые люди зачастую неправильно используют, начинают всё ими обильно поливать, в результате чего костёр вспыхивает и может охватить огнём какие-то горючие предметы», — добавил Халилов.
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