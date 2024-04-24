Специалист Халилов призвал соблюдать меры безопасности во время поездки на шашлыки

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов посоветовал соблюдать меры предосторожности во время поездки на шашлыки.

«Техника безопасности должна стать приоритетом номер один. Если люди хотят поджарить шашлычки, отдохнуть на природе, им нужно быть осторожными, бдительными и внимательными. Для безопасного разведения костра нужно учитывать растительность, которая находится в той местности, где вы хотите это сделать», — заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, лучше отправиться на специальные площадки для организации пикника, где уже есть и мангалы, и гриль.

«Но если вы всё-таки решили ехать на дикую природу, то с собой обязательно надо взять лопату, чтобы снять верхний слой дёрна и обложить им ваше костровище. Это убережёт от распространения огня в разные стороны», — сказал эксперт.

Он также рекомендовал держать рядом с костром пятилитровую бутылку с водой.

«Следующий момент: надо очень осторожно использовать средства для розжига, которые люди зачастую неправильно используют, начинают всё ими обильно поливать, в результате чего костёр вспыхивает и может охватить огнём какие-то горючие предметы», — добавил Халилов.

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