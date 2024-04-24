Адвокат: Иванова обвиняют в получении выгоды за покровительство компаний

Замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется получение имущественной выгоды за оказание им общего покровительства компаниям, которые были подрядчиками в структуре Министерства обороны, сообщил RT его адвокат Денис Балуев.

«Чёткого понимания, что он получил от этих организаций и за какие совершённые действия, в обвинении не расписано», — сказал адвокат.

Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.