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Адвокат: Иванова обвиняют в получении выгоды за покровительство компаний

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Замминистра обороны Тимуру Иванову вменяется получение имущественной выгоды за оказание им общего покровительства компаниям, которые были подрядчиками в структуре Министерства обороны, сообщил RT его адвокат Денис Балуев.
Адвокат: Иванова обвиняют в получении выгоды за покровительство компаний
  • Gettyimages.ru

«Чёткого понимания, что он получил от этих организаций и за какие совершённые действия, в обвинении не расписано», — сказал адвокат.

Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

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