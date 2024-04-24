Новый корпус онкодиспансера появится в Ставрополе к 2028 году

В Ставрополе новый корпус онкодиспансера планируют ввести в эксплуатацию в 2027—2028 годах, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Благодаря ему мы сможем помочь не только жителям региона, но и гражданам всего юга России», — сказал Владимиров на совещании в региональной думе.

Он также отметил, что новое медучреждение будет в три раза больше существующего.

Корпус онкодиспансера возводится по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Работы курирует Министерство строительства Ставропольского края.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о 8 тыс. пациентов, прошедших реабилитацию в стационарах региона с начала 2024 года.