Новый корпус онкодиспансера появится в Ставрополе к 2028 году
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Об этом сообщает ИА «Победа26».
«Благодаря ему мы сможем помочь не только жителям региона, но и гражданам всего юга России», — сказал Владимиров на совещании в региональной думе.
Он также отметил, что новое медучреждение будет в три раза больше существующего.
Корпус онкодиспансера возводится по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Работы курирует Министерство строительства Ставропольского края.
Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о 8 тыс. пациентов, прошедших реабилитацию в стационарах региона с начала 2024 года.