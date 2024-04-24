RT в Telegram
Подпишись

Новый корпус онкодиспансера появится в Ставрополе к 2028 году

Короткая ссылка
В Ставрополе новый корпус онкодиспансера планируют ввести в эксплуатацию в 2027—2028 годах, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
Новый корпус онкодиспансера появится в Ставрополе к 2028 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Победа26».

«Благодаря ему мы сможем помочь не только жителям региона, но и гражданам всего юга России», — сказал Владимиров на совещании в региональной думе.

Он также отметил, что новое медучреждение будет в три раза больше существующего.

Корпус онкодиспансера возводится по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Работы курирует Министерство строительства Ставропольского края.

Ранее в Министерстве здравоохранения Московской области рассказали о 8 тыс. пациентов, прошедших реабилитацию в стационарах региона с начала 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить