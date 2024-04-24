Старшеклассников Перми привлекает образование в сфере информационных технологий

В Перми провели исследование среди родителей выпускников школ. Выяснилось, что самые популярные направления для поступления в 2024 году у старшеклассников — это информационные технологии.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

«На втором по популярности месте значатся инженерные специальности. На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки», — сказано в сообщении.

Также из результатов опроса следует, что 57% учеников 9-х классов не планируют продолжать обучение в школе. Вместо этого они решили поступать в средние специальные учебные заведения.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.