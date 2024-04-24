Старшеклассников Перми привлекает образование в сфере информационных технологий
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
«На втором по популярности месте значатся инженерные специальности. На третьем — специальности в области фундаментальной или прикладной науки», — сказано в сообщении.
Также из результатов опроса следует, что 57% учеников 9-х классов не планируют продолжать обучение в школе. Вместо этого они решили поступать в средние специальные учебные заведения.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выступил спикером на традиционном уроке «Разговоры о важном». Темой беседы стал поиск себя в современном обществе.