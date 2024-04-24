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Адвокат: замминистра обороны Иванов обвиняется только в получении взятки

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Адвокат арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова Денис Балуев заявил, что его подзащитный обвиняется только в получении взятки.
Адвокат: замминистра обороны Иванов обвиняется только в получении взятки
  • РИА Новости
  • © Московские суды общей юрисдикции

Как он подчеркнул в беседе с RT, слухи о якобы вменяемой Иванову государственной измене не соответствуют действительности.

«Я про госизмену вообще ничего не слышал, только публикации читаю последние, и они у меня вызывают удивление. Юридически это закреплено никак», — указал он.

Также адвокат прокомментировал тот факт, что Иванов отрицает вину.

«По поводу отрицания вины: на этой стадии, естественно, отрицает, потому что обвинение пока ещё сформулировано крайне абстрактно и что-то конкретное признавать сейчас невозможно», — добавил он.

Ранее суд арестовал Иванова до 23 июня. Свою вину он не признал.

На время следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

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