Адвокат: замминистра обороны Иванов обвиняется только в получении взятки

Адвокат арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова Денис Балуев заявил, что его подзащитный обвиняется только в получении взятки.

Как он подчеркнул в беседе с RT, слухи о якобы вменяемой Иванову государственной измене не соответствуют действительности.

«Я про госизмену вообще ничего не слышал, только публикации читаю последние, и они у меня вызывают удивление. Юридически это закреплено никак», — указал он.

Также адвокат прокомментировал тот факт, что Иванов отрицает вину.

«По поводу отрицания вины: на этой стадии, естественно, отрицает, потому что обвинение пока ещё сформулировано крайне абстрактно и что-то конкретное признавать сейчас невозможно», — добавил он.

Ранее суд арестовал Иванова до 23 июня. Свою вину он не признал.

На время следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».