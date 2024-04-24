Адвокат: замминистра обороны Иванов обвиняется только в получении взятки
- РИА Новости
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Как он подчеркнул в беседе с RT, слухи о якобы вменяемой Иванову государственной измене не соответствуют действительности.
«Я про госизмену вообще ничего не слышал, только публикации читаю последние, и они у меня вызывают удивление. Юридически это закреплено никак», — указал он.
Также адвокат прокомментировал тот факт, что Иванов отрицает вину.
«По поводу отрицания вины: на этой стадии, естественно, отрицает, потому что обвинение пока ещё сформулировано крайне абстрактно и что-то конкретное признавать сейчас невозможно», — добавил он.
Ранее суд арестовал Иванова до 23 июня. Свою вину он не признал.
На время следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».