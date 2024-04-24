Вирусолог Лосев рассказал о способах профилактики вирусных заболеваний

Кандидат биологических наук вирусолог Игорь Лосев рассказал о методах профилактики и лечения вирусных заболеваний.

«Вирусов вокруг нас очень много. И считается, что каждый человек каждый день заражается до миллиона раз. Просто выздоравливает раньше, чем заражение превратится в болезнь», — заявил эксперт в беседе с RuNews24.

Как отметил специалист, необходимо избегать мест, где вирусов слишком много, поблизости от переносчиков. Также важно вести здоровый образ жизни, хорошо питаться, высыпаться, не подвергать себя стрессам, не отравлять организм, не переедать.

Кроме того, стоит заранее подготовить свой иммунитет и вакцинироваться.

«Причём вакцина должна быть именно от того штамма, с которым предстоит встретиться. Тогда если вы и заболеете, что вполне вероятно, то болезнь пройдёт в лёгкой форме», — заключил вирусолог.

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