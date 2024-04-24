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Более тысячи целевых направлений на обучение в медвузах выдадут в Подмосковье

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В Министерстве здравоохранения Московской области заявили о выдаче абитуриентам более тысячи целевых направлений на обучение в медвузах.
Более тысячи целевых направлений на обучение в медвузах выдадут в Подмосковье

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

Как отметила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева, среди предоставляемых в 2024 году квот 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 — по специальности «Педиатрия», 43 — по специальности «Стоматология», 270 — по программе ординатуры.

В 2023 году на работу в областные больницы вышли около 150 выпускников медвузов.

Ранее сообщалось, что в стационарах Подмосковья в 2024 году прошли реабилитацию восемь тысяч пациентов.

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