Более тысячи целевых направлений на обучение в медвузах выдадут в Подмосковье

В Министерстве здравоохранения Московской области заявили о выдаче абитуриентам более тысячи целевых направлений на обучение в медвузах.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.

Как отметила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева, среди предоставляемых в 2024 году квот 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 — по специальности «Педиатрия», 43 — по специальности «Стоматология», 270 — по программе ординатуры.

В 2023 году на работу в областные больницы вышли около 150 выпускников медвузов.

Ранее сообщалось, что в стационарах Подмосковья в 2024 году прошли реабилитацию восемь тысяч пациентов.