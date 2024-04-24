Более тысячи целевых направлений на обучение в медвузах выдадут в Подмосковье
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на ведомство.
Как отметила первый заместитель председателя регионального правительства Людмила Болатаева, среди предоставляемых в 2024 году квот 577 выделено по специальности «Лечебное дело», 189 — по специальности «Педиатрия», 43 — по специальности «Стоматология», 270 — по программе ординатуры.
В 2023 году на работу в областные больницы вышли около 150 выпускников медвузов.
Ранее сообщалось, что в стационарах Подмосковья в 2024 году прошли реабилитацию восемь тысяч пациентов.