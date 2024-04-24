Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Кузбассе

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом в Кемеровской области.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата ведомства.

По имеющейся информации, инцидент произошёл утром 21 апреля 2024 года на одной из автодорог посёлка городского типа Шерегеш.

Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на трёх пешеходов.

«В результате произошедшего 23-летний мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Ещё двое 23-летних пострадавших с повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время от полученных травм один из молодых людей скончался. Состояние третьего мужчины оценивается как тяжёлое», — добавили в пресс-службе.

Ранее Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту ДТП в Екатеринбурге, в котором самокатчица сбила женщину с пятилетней девочкой и скрылась с места происшествия.