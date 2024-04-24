Бастрыкину доложат о расследовании смертельного ДТП в Кузбассе
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Об этом сообщает издание «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу центрального аппарата ведомства.
По имеющейся информации, инцидент произошёл утром 21 апреля 2024 года на одной из автодорог посёлка городского типа Шерегеш.
Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на трёх пешеходов.
«В результате произошедшего 23-летний мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Ещё двое 23-летних пострадавших с повреждениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где спустя непродолжительное время от полученных травм один из молодых людей скончался. Состояние третьего мужчины оценивается как тяжёлое», — добавили в пресс-службе.
Ранее Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту ДТП в Екатеринбурге, в котором самокатчица сбила женщину с пятилетней девочкой и скрылась с места происшествия.