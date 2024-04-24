Россияне назвали московскую и питерскую шаурму самой вкусной
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса путешествий «Туту.ру».
На втором месте Москва — за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных.
Далее следуют Казань (5,65%), Ростов-на-Дону (5,32%) и Нижний Новгород (5,09%).
В топ-10 также вошли Краснодар (4,62%), Екатеринбург (4,18%), Новосибирск (3,62%), Уфа (3,55%) и Самара (3,2%).
Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.