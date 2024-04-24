Россияне назвали московскую и питерскую шаурму самой вкусной

Аналитики провели опрос среди туристов, чтобы выяснить, в каких российских городах, по их мнению, самая вкусная шаурма. Четверть респондентов (25,92%) отдали свои голоса за Санкт-Петербург.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса путешествий «Туту.ру».

На втором месте Москва — за столичную шаурму проголосовали 19,34% опрошенных.

Далее следуют Казань (5,65%), Ростов-на-Дону (5,32%) и Нижний Новгород (5,09%).

В топ-10 также вошли Краснодар (4,62%), Екатеринбург (4,18%), Новосибирск (3,62%), Уфа (3,55%) и Самара (3,2%).

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.