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В Казани объявили итоги олимпиады по татарскому языку и литературе

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Итоги XI Международной олимпиады по татарскому языку и литературе объявили в казанском Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.
В Казани объявили итоги олимпиады по татарскому языку и литературе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В заключительном этапе олимпиады приняли участие 500 учащихся и студентов из пяти зарубежных стран, 27 регионов России и школ Татарстана.

Гран-при завоевали Раиса Абдуллина из казанской средней общеобразовательной школы-интерната «СОлНЦе», Ильдан Калимуллин из татарской гимназии №65 Уфы (Башкирия) и Зульфия Шарафутдинова, студентка второго курса Кыргызско-Российского Славянского университета в Киргизии.

Ранее сообщалось, что преподаватель биологии представит Тюменскую область на всероссийском этапе «Учителя года».

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