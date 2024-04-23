В Казани объявили итоги олимпиады по татарскому языку и литературе
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
В заключительном этапе олимпиады приняли участие 500 учащихся и студентов из пяти зарубежных стран, 27 регионов России и школ Татарстана.
Гран-при завоевали Раиса Абдуллина из казанской средней общеобразовательной школы-интерната «СОлНЦе», Ильдан Калимуллин из татарской гимназии №65 Уфы (Башкирия) и Зульфия Шарафутдинова, студентка второго курса Кыргызско-Российского Славянского университета в Киргизии.
Ранее сообщалось, что преподаватель биологии представит Тюменскую область на всероссийском этапе «Учителя года».