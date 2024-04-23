«Диктант Победы — 2024» проведут в Национальной библиотеке Ямала 26 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на организацию.
Участники ответят на 25 вопросов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, общей военной тематике и региональным особенностям.
Диплом финалиста диктанта позволит получить дополнительные баллы при зачислении в вуз.
Регистрации на диктант начнётся в 13:00 на сайте Национальной библиотеки ЯНАО. Само мероприятие — в 14:00.
Ранее сообщалось, что Оренбургская область примет участие в международной акции «Диктант Победы».