«Диктант Победы — 2024» проведут в Национальной библиотеке Ямала 26 апреля

В Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа 26 апреля состоится международная историческая акция «Диктант Победы — 2024».

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на организацию.

Участники ответят на 25 вопросов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, общей военной тематике и региональным особенностям.

Диплом финалиста диктанта позволит получить дополнительные баллы при зачислении в вуз.

Регистрации на диктант начнётся в 13:00 на сайте Национальной библиотеки ЯНАО. Само мероприятие — в 14:00.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область примет участие в международной акции «Диктант Победы».