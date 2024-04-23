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«Диктант Победы — 2024» проведут в Национальной библиотеке Ямала 26 апреля

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В Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа 26 апреля состоится международная историческая акция «Диктант Победы — 2024».
«Диктант Победы — 2024» проведут в Национальной библиотеке Ямала 26 апреля
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на организацию.

Участники ответят на 25 вопросов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, общей военной тематике и региональным особенностям.

Диплом финалиста диктанта позволит получить дополнительные баллы при зачислении в вуз.

Регистрации на диктант начнётся в 13:00 на сайте Национальной библиотеки ЯНАО. Само мероприятие — в 14:00.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область примет участие в международной акции «Диктант Победы».

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