Специалист Гладилин рассказал об особенностях Международной Менделеевской олимпиады

Директор университетской гимназии МГУ, председатель жюри Международной Менделеевской олимпиады Александр Гладилин рассказал об особенностях соревнований.

«Она впервые проходит вне пределов бывшего Советского Союза. Международная Менделеевская олимпиада по химии — преемница Всесоюзной химической олимпиады. С 90-х годов проводилась в России: в основном в Подмосковье — в Пущино или Черноголовке. А в 1997 году впервые вышла за пределы России: прошла в Армении», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в этом году установлен рекорд по числу стран — их 29. В олимпиаде в китайском городе Шэньчжэнь участвуют 26 команд, ещё три присутствуют в качестве наблюдателей.

«В этом году наблюдать приехали коллеги из Великобритании, Японии и Тайваня. Будем очень ждать их с командами в следующем году», — сказал Гладилин.

Ранее сообщалось, что школьники из Московской области победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку.