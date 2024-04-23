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Специалист Гладилин рассказал об особенностях Международной Менделеевской олимпиады

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Директор университетской гимназии МГУ, председатель жюри Международной Менделеевской олимпиады Александр Гладилин рассказал об особенностях соревнований.
Специалист Гладилин рассказал об особенностях Международной Менделеевской олимпиады
  • Gettyimages.ru

«Она впервые проходит вне пределов бывшего Советского Союза. Международная Менделеевская олимпиада по химии — преемница Всесоюзной химической олимпиады. С 90-х годов проводилась в России: в основном в Подмосковье — в Пущино или Черноголовке. А в 1997 году впервые вышла за пределы России: прошла в Армении», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в этом году установлен рекорд по числу стран — их 29. В олимпиаде в китайском городе Шэньчжэнь участвуют 26 команд, ещё три присутствуют в качестве наблюдателей.

«В этом году наблюдать приехали коллеги из Великобритании, Японии и Тайваня. Будем очень ждать их с командами в следующем году», — сказал Гладилин.

Ранее сообщалось, что школьники из Московской области победили в заключительном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку.

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