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Алиханов поздравил заксобрание Калининградской области с 30-летним юбилеем

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поздравил законодательное собрание региона с 30-летним юбилеем.
Алиханов поздравил заксобрание Калининградской области с 30-летним юбилеем
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

«Большое спасибо всем действующим депутатам заксобрания, вне зависимости от партийной принадлежности вы все делаете одно большое дело. Вы очень чутко реагируете и на запросы наших граждан, и на запросы экономики, на внешние вызовы, которые стоят перед нашей страной», — заявил Алиханов.

Отдельно он поблагодарил ветеранов парламентского движения, а также сенаторов и депутатов Госдумы от области за продвижение региональных инициатив на федеральном уровне.

В марте сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жителей региона с 280-летием образования Оренбургской губернии.

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