Московские производители развивают сотрудничество с дистрибьюторами в странах СНГ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«В рамках онлайн-бизнес-миссии, организованной центром поддержки экспорта «Моспром», десять московских компаний провели более ста встреч с байерами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ», — сказал Овчинский.
С 2022 года столичные производители переориентировали экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Для дополнительной поддержки предпринимателей работает цифровая платформа «Мой экспорт» в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Ранее сообщалось, что в Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией.