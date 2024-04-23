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Московские производители развивают сотрудничество с дистрибьюторами в странах СНГ

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Столичные производители представили свои разработки в рамках сотрудничества с дистрибьюторами в странах СНГ, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Московские производители развивают сотрудничество с дистрибьюторами в странах СНГ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«В рамках онлайн-бизнес-миссии, организованной центром поддержки экспорта «Моспром», десять московских компаний провели более ста встреч с байерами из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ», — сказал Овчинский.

С 2022 года столичные производители переориентировали экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.

Для дополнительной поддержки предпринимателей работает цифровая платформа «Мой экспорт» в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Ранее сообщалось, что в Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией.

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