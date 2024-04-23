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Автоэксперт Кацубо посоветовал не затягивать с заменой зимних шин

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Эксперт «За рулём» Игорь Кацубо рекомендовал не тянуть с заменой зимних шин.

«Наиболее распространённое заблуждение — признание годными для лета зимних шин с глубиной протектора менее 4,5 мм», — заявил специалист в беседе с RuNews24.

Как отметил эксперт, зимняя резина рассчитана на отрицательную температуру окружающей среды и дорожного покрытия.

В тёплое время у таких шин полностью теряется сцепление с поверхностью, как в боковом, так и в продольном профиле.

«На жаре «зимний» протектор размягчается и буквально размазывается по асфальту. В результате может показаться, что отказали тормоза. Нестабильной становится устойчивость на виражах, и тогда занос гарантирован даже на сухой дороге», — заключил Кацубо.

Ранее эксперт «Авто.ру» Валерий Арутин рассказал, как подготовить машину к тёплому сезону.

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