Депутат ГД Фаррахов предложил идею развития системы хосписов в регионах

Доктор медицинских наук член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов предложил создать федеральный проект по развитию региональной сети центров паллиативной помощи.

«Происхождение слова «хоспис» связано с гостеприимством и не отображает его современного назначения. Когда мы обозначим новым словом эти учреждения, мы должны подумать над единым федеральным проектом по их развитию», — поделился депутат в интервью «Парламентской газете».

Финансировать создание хосписов можно не только за счёт федеральных или региональных бюджетов, поскольку возможности у всех регионов разные.

Можно ввести временный добровольный налог для граждан, добровольную доплату при покупке билетов на самолёт, дать возможность пожертвовать деньги при покупке той или иной вещи, отметил Фаррахов.

«В условиях современной цифровизации можно найти много возможностей, которые позволят каждому человеку поддержать проект и при этом быть уверенным, что деньги пойдут по назначению», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что функционал подмосковного интернет-портала, посвящённого оказанию паллиативной помощи в регионе, расширили. Теперь здесь можно оформить самозапись к врачу.