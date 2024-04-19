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Онколог Пылёв рассказал о признаках потенциально опасных родинок

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Еuroonco Андрей Пылёв рассказал, как определить потенциальную опасность родинок.
Онколог Пылёв рассказал о признаках потенциально опасных родинок
  • Gettyimages.ru

«Родинки все разные, есть те, которые никакой опасности не представляют, а есть те, которые теоретически могут стать злокачественными. Вот признаки изменения в родимых пятнах, которые должны насторожить человека: изменение цвета, формы, быстрый рост, появление мокнущей поверхности, выпадение волос, какие-то болевые ощущения или зуд», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в таком случае лучше пройти обследование, и если родинка потенциально проблемная, то лучшая профилактика — это удаление.

«Для того чтобы эти родинки диагностировать, выполняется дерматоскопия — исследование, которое позволяет их визуализировать под большим увеличением», — добавил Пылёв.

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