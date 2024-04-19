Дизайнер Ковальчук рассказала, как оформить детскую комнату
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В беседе с «Российской газетой» эксперт пояснила, что, когда ребёнок подрастёт, дизайн будет легче скорректировать.
Кроме того, специалист советует не использовать для детской слишком яркие цвета. Со временем в комнате всё равно появятся яркие акценты, например игрушки и книжки.
Ковальчук также посоветовала предусмотреть в помещении открытые полки для быстрого доступа к самым нужным вещам. Важно найти место и для хранения коробок.
Ранее доцент кафедры «Дизайн среды» Российской государственной специализированной академии искусств, организатор выставок и авторских дизайнерских проектов Мария Сулейменова дала рекомендации, как избавиться от визуального шума в помещении.