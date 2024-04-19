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Дизайнер Ковальчук рассказала, как оформить детскую комнату

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Руководитель студии дизайна Анастасия Ковальчук заявила, что если семья не планирует делать ремонт каждые три года, то в детской комнате лучше всего сделать нейтральную основу, а адаптировать помещение под возраст и интересы ребёнка можно с помощью фотообоев, постеров, картинок любимых героев.
Дизайнер Ковальчук рассказала, как оформить детскую комнату
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» эксперт пояснила, что, когда ребёнок подрастёт, дизайн будет легче скорректировать.

Кроме того, специалист советует не использовать для детской слишком яркие цвета. Со временем в комнате всё равно появятся яркие акценты, например игрушки и книжки.

Ковальчук также посоветовала предусмотреть в помещении открытые полки для быстрого доступа к самым нужным вещам. Важно найти место и для хранения коробок.

Ранее доцент кафедры «Дизайн среды» Российской государственной специализированной академии искусств, организатор выставок и авторских дизайнерских проектов Мария Сулейменова дала рекомендации, как избавиться от визуального шума в помещении.

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