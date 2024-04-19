Аэропорт Нижнего Новгорода определил портрет типичного пассажира

Нижегородский аэропорт провёл исследование, чтобы составить портрет среднестатистического пассажира. Оказалось, что это женщина в возрасте от 35 до 44 лет.

Также выяснилось, что у неё есть высшее образование и она состоит в браке (по 75% соответственно), информирует NewsNN со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Меньше половины респондентов признались, что перелёты у них случаются один или два раза в год. А 11,6% пассажиров бывают в аэропорту более 12 раз в год.

Основной целью перелётов нижегородцы называли отдых и рабочие поездки.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что петербургский аэропорт Пулково обслужил 4,2 млн пассажиров в I квартале 2024 года, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023-го.