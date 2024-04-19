Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества

В Мингосуправлении Московской области рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как отметили в ведомстве, мошенники предлагают обновить за плату медицинский полис, так как якобы истёк срок его действия.

В министерстве напомнили, что полис ОМС не имеет срока и не требует продления.

«Никогда не сообщайте свои личные данные незнакомым людям и всегда проверяйте информацию, которую вам предоставляют», — добавили в Мингосуправлении региона.

Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе задержан житель Челябинска, который обманывал жителей, предлагая услуги по продаже недвижимости и сборке мебели.