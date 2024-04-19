Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отметили в ведомстве, мошенники предлагают обновить за плату медицинский полис, так как якобы истёк срок его действия.
В министерстве напомнили, что полис ОМС не имеет срока и не требует продления.
«Никогда не сообщайте свои личные данные незнакомым людям и всегда проверяйте информацию, которую вам предоставляют», — добавили в Мингосуправлении региона.
Ранее сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе задержан житель Челябинска, который обманывал жителей, предлагая услуги по продаже недвижимости и сборке мебели.